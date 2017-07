Miedema eindelijk van de 'nul' af

VOETBAL - Vivianne Miedema uit Hoogeveen heeft eindelijk haar eerste doelpunt op een groot toernooi te pakken. De spits en topschutter van de Nederlandse voetbalsters maakte zojuist in de kwartfinale van het EK tegen Zweden de tweede treffer van Oranje.

Miedema stond aan het eindstation van een snelle uitbraak van Oranje, ingeleid door een diepe bal van Lieke Martens op Shanice van de Sanden. De snelle rechtsbuiten legde de bal keurig breed op de meegelopen Miedema en die tikte de 2-0 binnen.De 21-jarige Hoogeveense had haar reputatie als doelpuntenmachine vooralsnog niet kunnen waarmaken. Op het WK van twee jaar geleden in Canada bleef Miedema in vier wedstrijden droog staan. De nummer negen van Oranje wist in de groepsfase van het EK in eigen land ook niet te scoren.Tegen Zweden volgde dan eindelijk de bevrijdende treffer, haar 42e doelpunt in 55 interlands.