Giertank belandt op oprit A28 bij Meppel

Het ging mis op de oprit van de A28 (foto: Persbureau Meter) De giertank blokkeerde de weg (foto: Persbureau Meter)

MEPPEL - Een giertank viel aan het einde van middag van een oplegger op de oprit van de A28 bij Meppel. Hij belandde op het asfalt en dat veroorzaakte verkeershinder bij knooppunt Lankhorst.

De giertank stond achter twee tractoren op de trekker van een vrachtwagen. Het ging mis in de bocht van de verbindingsweg van de A32 met de A28 in de richting van Hoogeveen. Daar brak een steunpoot van de giertank af, waardoor hij op straat viel.



Het was geluk bij een ongeluk dat de tank leeg was. Hij moest door een berger worden afgesleept. De oprit naar de A28 was tijd lang geblokkeerd. Dat leverde overlast op voor het verkeer. Er raakte niemand gewond.