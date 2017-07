Voorzitter Vrienden van RTV Drenthe overleden

Wim Barkhuis was elf jaar voorzitter van de Vrienden van RTV Drenthe (foto: Gemeentebelangen Noordenveld)

HUIS TER HEIDE - Voorzitter van de Vrienden van RTV Drenthe Wim Barkhuis is overleden. Dat laat het bestuur van de organisatie, die aan de wieg van RTV Drenthe stond, weten.

De voormalige melkveehouder uit Huis ter Heide was sinds 2006 voorzitter.



Barkhuis heeft in meerdere besturen gezeten, zoals dat van de afdeling Noordenveld van landbouworganisatie LTO. Ook was hij raadslid voor de VVD en later voor Gemeentebelangen in de voormalige gemeente Norg.



Dat bleef hij toen die gemeente in 1998 opging in Noordenveld. Barkhuis was de laatste jaren als lid nog steeds actief voor Gemeentebelangen Noordenveld. Ook was hij betrokken bij de provinciale partij Sterk Lokaal.



Barkhuis was al een tijd ernstig ziek. Hij is 71 jaar geworden.