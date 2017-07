Veendorp tekent contract, Chacon kan aanbieding van FC Emmen verwachten

VOETBAL - Keziah Veendorp heeft bij FC Emmen een contract getekend voor één seizoen. De 20-jarige centrale verdediger komt over van FC Groningen.

FC Groningen wint van FC Emmen ondanks drie goals van Cas Peters

Proefspeler Michael Chacon kan vrijwel zeker een aanbieding verwachten. Trainer Dick Lukkien probeerde zijn eindoordeel nog wel voor zich te houden na het duel tegen FC Groningen, maar liet overduidelijk doorschemeren dat als het aan hem ligt Chacon aan de selectie wordt toegevoegd."Met name de laatste week heeft Michael gebracht wat ik wil zien van hem. Dynamiek, strijd en hij heeft getoond over tempowisselingen te beschikken. Of het nu aan de clubleiding is? Ik heb goede hoop dat we met Chacon erbij... nee, nu loop ik op de zaken vooruit. Laten we het eerst maar intern bespreken voordat we naar buiten komen", aldus Lukkien.