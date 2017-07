Imposante lichtshow tijdens Truckstar Festival (met video)

ASSEN - Meer dan tweeduizend trucks zorgden vanavond voor een imposante lichtshow tijdens de 37e editie van het Truckstar Festival.

in beeld: Truckstar Festival 2017

Op de eigen facebookpagina deelde het TT Circuit een filmpje van de lichtshow.Het Truckstar Festival, het grootste transportevenement van Europa, trok vorig jaar ruim 50.000 bezoekers.09.45 – Racetrucks warming-up10.00 – Racetrucks Go & Stop + slalom10.30 – Caravanrace11.00 – Pauze 10 minuten11.10 – Westcoast Dragracing11.25 – Pauze 10 minuten11.35 – Verkiezing Mooiste Truck van Nederland12.35 – Pauze 10 minuten12.45 – Racetrucks achtervolging13.30 – Caravanrace14.15 – Special Paint-verkiezing + Best of Show14.45 – Pauze 5 minuten14.50 – Patrick Bourny15.20 – Finale Decibellencontest15.45 – Racetrucks Drag & Start-explosion + prijsuitreiking16.15 – Afsluiting Truckstar Festival17.00 – Uittocht konvooien