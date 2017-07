Auto raakt van de weg in Assen

De auto raakte een lantaarnpaal en kantelde (foto: Persbureau Meter) De auto raakte beschadigd (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Op de Jan Palachweg in Assen is afgelopen nacht een auto van de weg geraakt.

De auto raakte door onbekende oorzaak een lantaarnpaal en kantelde vervolgens. De bestuurder is gewond geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn.



De beschadigde auto werd afgesleept.