Wateroverlast in Drenthe door zware regenbuien

ASSEN - Hevige regenbuien hebben gisteravond op verschillende plaatsen in Drenthe voor overlast gezorgd.

In Wilhelminaoord stonden straten blank na een hevige regenbui. Ook in Assen veroorzaakten stortbuien wateroverlast. In Vledder moest de brandweer uitrukken om het water weg te pompen."In Assen, Zuidlaren en Diever is 41 mm gevallen uit die zware buien. Die zware buien hebben zeg maar de N371 vanaf Meppel richting Norg genomen. De neerslag in Roden is ook behoorlijk te noemen, maar daar viel 20 mm. Het is echt plaatselijk geweest en dat heeft wateroverlast veroorzaakt", vertelt RTV Drenthe-weerman John Havinga.Het blijft vandaag wisselvallig weer , met zon, wolken en van tijd tot tijd ook buien. "Maar niet van hetzelfde kaliber als gisteravond", aldus Havinga.