Vivianne Miedema na doelpunt: Het gezeur is nu weg

VOETBAL - Vivianne Miedema uit Hoogeveen wil voorlopig niemand meer horen praten over haar gebrek aan productiviteit op grote toernooien.

De spits van Oranje maakte gisteren in de kwartfinale van het EK tegen Zweden (2-0) dan eindelijk haar eerste treffer op een eindtoernooi. "Fijn dat die erin ligt, nu is het gezeur even weg", zei Miedema.Het had haar naar eigen zeggen weinig gedaan, de kritiek op het uitblijven van doelpunten. Miedema wist zelf maar al te goed waarom ze haar reputatie als doelpuntenmachine niet waar kon maken."Ik had constant drie of vier verdedigsters in mijn nek hangen, daar konden Lieke Martens en Shanice van de Sanden van profiteren. Ik had een andere taak. Nu kreeg ik wat meer ruimte en maakte ik 'm wel. Natuurlijk voelt dat als een opluchting. Maar toch vooral omdat het de 2-0 was en we daardoor de laatste twintig minuten makkelijker konden voetballen."Miedema miste wel het feestje na het bereiken van de halve finales. Terwijl de andere voetbalsters al met de bus terug gingen naar het hotel, zat de 21-jarige Drent samen met Desiree van Lunteren nog in een kleedkamer op De Vijverberg. Pas na zo'n anderhalf uur slaagde Miedema erin het benodigde plasje af te leveren voor de dopingcontrole."Helaas mocht ik geen bier, ik moest het met water en koffie doen. Het duurde lang, al kon ik wel tien bekertjes vullen toen ik voor de tweede keer probeerde te plassen", aldus Miedema.Het vertrouwen is groot in het Nederlandse kamp, erkent Miedema. "We voelen ons onoverwinnelijk en het gaat ook boven verwachting. Ik had tegen Zweden geen moment het idee dat we de wedstrijd uit handen zouden geven. Maar de volgende tegenstander wordt weer van een ander kaliber."De volgende tegenstander in de halve finale wordt Engeland of Frankrijk. De laatste wedstrijd in de kwartfinales wordt vanavond om 20.45 uur gespeeld.