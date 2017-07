Natte julimaand zorgt voor nieuw neerslagrecord Eelde

Nieuw neerslagrecord voor weerstation Eelde (foto: Jan Visser)

EELDE - Sinds het begin van de neerslagmetingen was juli in Noord-Drenthe niet eerder zo nat. Op KNMI-weerstation Eelde is het oude record van 1988 verbroken.





Het oude record stond op 159.8 mm en dat record werd gevestigd in 1988. "Met de neerslag die er vandaag nog gaat vallen en/of morgen kunnen we uitkomen op circa 185 mm."



Assen had afgelopen etmaal overigens de hoogste neerslag met 41.8 mm. Zuidlaren kreeg 41.6 mm en Vries had 37 mm. Dezelfde plensbuien kwamen ook langs Diever waar 41 mm werd gemeten.