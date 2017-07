Brand in cel Veldzicht in Balkbrug

Brand in Veldzicht in Balkbrug (foto: Persbureau Meter)

BALKBRUG - In Veldzicht in Balkbrug is vanmiddag brand uitgebroken in één van de cellen.





De brandweer rukte uit om een einde te maken aan de brand. Het is onbekend of er iemand gewond is geraakt. De voormalige TBS-kliniek net over de provinciegrens met Overijssel, is tegenwoordig een psychiatrisch behandelcentrum voor asielzoekers