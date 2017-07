Auto tegen boom bij Westerbork

De bestuurster is naar het ziekenhuis gebracht (foto: Van Oost Media)

WESTERBORK - Op de Stukkenweg in Westerbork is vanmiddag een auto tegen een boom gereden. De bestuurster is naar het ziekenhuis in Assen gebracht.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Er zijn geen andere auto's bij het ongeluk betrokken.