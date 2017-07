Vrachtwagen in de stijl van Bon Jovi de mooiste van Nederland

Harry van Dalen heeft de mooiste vrachtwagen (foto RTV Drenthe)

ASSEN - Het is het jaarlijks hoogtepunt voor vrachtwagenminnend Nederland. Het Truckstar Festival op het TT Circuit in Assen. Duizenden mensen kwamen er dit weekend op af.

Allemaal kijken ze naar de opgepoetste en glimmende trucks. Oude exemplaren en ook de meest moderne vrachtwagens. Ze zijn van binnen vooral glimmend. Wit en leer zijn favoriet voor gebruik in het interieur. Van al deze vrachtwagens kan er maar één de mooiste zijn. Dat is de wagen van Harry van Dalen uit Kekerdom. Dat ligt vlakbij Nijmegen.



Truck in de stijl van Bon Jovi

De truck van Van Dalen is geschilderd in de stijl van rockband Bon Jovi. Het is een hommage aan het album New Jersey van de band uit 1989. Achterop is een portret van de zanger van Bon Jovi te zien. Van Dalen is ontroerd als hij een beker en verschillende andere prijzen krijgt.



Het jaarlijkse feestje op het TT Circuit in Assen zorgt ook altijd voor veel publiek langs de kant van de weg na afloop van het evenement. Ze zwaaien de deelnemers aan het festival uit. Als ze weg zijn is het de komende dagen rustig op het Drentse motorcircuit. Alhoewel, volgend weekend is de Gamma Racing Day. Het geluid van de Formule 1 auto's zal daar niet ontbreken.