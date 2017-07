​Raadslid Lammie de Vries van Wakker Emmen stopt

Het gemeentehuis moet het zonder Lammie de Vries stellen (foto: Fred van Os)

EMMEN - Lammie de Vries stopt per 1 september als raadslid voor Wakker Emmen. De Vries werd in 2014 verkozen tot raadslid en hield zich met name bezig met sociale aspecten en de WMO.

De Vries kan haar werkzaamheden voor Stichting Twessers (“Tussen Wal En Schippers”) niet combineren met haar werk als raadslid en legt daarom haar raadslidmaatschap neer. Twessers is een nieuw project voor jongeren van PRO Emmen en biedt jongeren een kans om in een beschutte werkomgeving ervaring op te doen in de horeca, zodat zij meer kans maken op de arbeidsmarkt.



Lammie de Vries: “Het is voor mij een heel lastig besluit, omdat ik het raadslidmaatschap met veel plezier en inzet heb gedaan. Ik heb mij vooral sterk willen maken voor kwetsbaren in de samenleving. Dit blijf ik doen door het project Twessers. De werkzaamheden zijn niet te combineren en het geeft een dubbel gevoel. Enerzijds ben ik heel blij dat ik mij kan richten op Twessers, maar het voelt ook spijtig om te stoppen als raadslid.”



Commissielid Jans van Wijk zal in september geïnstalleerd worden als nieuw raadslid voor Wakker Emmen.