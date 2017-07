Magneetvisser slaat scooter aan de haak

ASSEN - Een magneetvisser heeft vanavond een wel heel bijzondere vondst gedaan in het Havenkanaal in Assen. Hij sloeg een compleet gestripte scooter aan de haak.

De rode Vespa is ontdaan van motor, zadel en achterwiel. Er is weinig meer van over dan een kaal chassis en een voorwiel.Omdat de magneetvisser de zaak niet vertrouwde heeft hij de politie ingeschakeld. Die gaat nu onderzoeken waar de Vespa vandaan komt.Een magneetvisser is iemand die met een sterke magneet aan een touw sloten, vaarten en kanalen afstruint op zoek naar metalen kostbaarheden.