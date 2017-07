FC Emmen-trainer Dick Lukkien: We staat er aardig op

VOETBAL - FC Emmen sloot gistermiddag de derde volle trainingsweek in de voorbereiding af met een 4-3 nederlaag in Veendam tegen FC Groningen. De conclusie van trainer Dick Lukkien, een kleine drie weken voor de start van de competitie, is helder: Er moet nog genoeg beter, maar we staan er aardig op.

De conclusie van de oefenmeester van FC Emmen is terecht. In de oefenwedstrijden laat de ploeg een stijgende lijn zien.Met name in de voorhoede, met Mario Bilate als aanspeelpunt en met de beweeglijke Alexander Bannink Cas Peters heeft de Drentse ploeg voldoende kwaliteiten in huis om in elk duel kansen af te dwingen.Op het middenveld is er, zeker als Michael Chacon wordt vastgelegd, ruime keuze voor de technische staf. Helemaal als Henk Bos en Anco Jansen binnen enkele weken inzetbaar zijn.De opbouw van achteruit, via centrale verdediger Jeroen Veldmate, lijkt beter dan vorig seizoen. Veldmate durft de middenvelders in te spelen en heeft bovendien de mogelijkheid de bal achter de verdediging van de tegenstander te leggen.In Josimar Lima heeft Lukkien een sterke mandekker behouden (en met Keziah Veendorp een prima alternatief centraal achterin) en op de rechtsbackpositie zijn er met Glenn Bijl, Gersom Klok en Stef Gronsveld (als hij weer fit is) voldoende mogelijkheden. De enige positie achterin waar het wat dun is, is die van linksback. Joris Voest kwam over van SC Heerenveen, maar speelde vanwege een bovenbeenblessure tot nu toe slechts één wedstrijd. Het alternatief, Henk Bakker, voelt zich centraal achterin prettiger terwijl de derde optie Youri Loen zich meer en meer manifesteert als middenvelder. Een optie, op de linksbackpositie, zou Tim Siekman kunnen zijn. De Emmenaar hoopt echter nog steeds op een transfer. Dat de clubs niet voor het oprapen liggen mag duidelijk zijn, want Siekman deed dit weekend al een open sollicitatie op Linkedin.Ook op het keepersfront heeft Lukkien niets te klagen. Telgenkamp is al jaren één van de betere keepers in de Jupiler League en met Kjell Scherpen en de teruggekeerde Peter van der Vlag heeft Emmen prima alternatieven.Het grootste pluspunt, ten opzichte van voorgaande jaren, is echter vooral de huidige breedte van de selectie. De ploeg is nu al vrijwel compleet en dat was de afgelopen seizoenen toch wel anders.Mocht FC Emmen tot een akkoord komen met Chacon dan hoopt Dick Lukkien zijn team stiekem te versterken met een voorhoedespeler. Issa Kallon zou een optie kunnen zijn. Zowel technisch manager Jan Korte als Lukkien zien een terugkeer van de snelle aanvaller wel zitten. "Maar hij wilde voor zijn kans gaan bij FC Utrecht", aldus Lukkien. "Eerlijk gezegd weet ik niet hoe hij er nu in zit." Jan Korte is helder over Kallon. "Wat mij betreft mag FC Utrecht me morgen bellen om hem nog een jaar bij ons te stallen."Benieuwd naar de laatste oefenwedstrijd van FC Emmen, gisteren tegen FC Groningen? Bekijk de samenvatting hieronder.