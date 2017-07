Gewonde bij steekpartij in Assen

Een gewonde bij een steekpartij in Assen vannacht (foto RTV Drenthe)

ASSEN - Bij een steekpartij in de Rolderstraat in Assen is vannacht een man gewond geraakt.





De politie kreeg rond 00.45u een melding van het incident. Er is een verdachte aangehouden. Hij zit vast. De gewonde man is overgebracht naar het ziekenhuis.Wat de reden van de steekpartij is, wordt op dit moment uitgezocht.