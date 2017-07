De Maar en Bonder plaatsen zich voor WK mountainbike

Marc de Maar (foto: RTV Drenthe)

MOUNTAINBIKEN - Thom Bonder en Marc de Maar hebben zich in het Zweedse Alingsas geplaatst voor het WK marathon voor mountainbikers volgend jaar in Italië.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De Assenaren reden tijdens de Alingsas MTB Challenge samen naar een plek in de top 10. Bonder werd 8e en De Maar 9e, ruimschoots voldoende voor de kwalificatie.



WK debuut

In juni deden Bonder en De Maar ook al mee aan het WK marathon in het Duitse Singen. Voor beide MTB'ers was het hun WK-debuut. Voor De Maar duurde de wedstrijd slechts één ronde wegens materiaalpech, terwijl Bonder van de 180 gestarte deelnemers bij de beste 100 finishte.



Het WK marathon is op 15 september 2018 in Auronzo di Cadore.