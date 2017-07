Emmenaar Thijs Oosting debuteert in hoofdmacht AZ

VOETBAL - Oké, het was weliswaar als invaller in een oefenduel en ook nog eens tegen het 'werklozenteam' van de VVCS, maar een debuut is een debuut en die pakken ze je nooit meer af. Emmenaar Thijs Oosting, sinds 17 jaar pas, maakte zaterdag zijn eerste minuten in AZ 1.

AZ-trainer John van de Brom liet de oud-speler van FC Emmen 18 minuten voor tijd invallen in het duel dat met 3-0 door AZ werd gewonnen.Oosting ontwikkelt zich uitstekend in Alkmaar. De linksbenige middenvelder, die vorig jaar de overstap maakte van FC Emmen naar de eredivisieclub ontpopte zich als snel tot een belangrijke waarde in AZ onder 17. Inmiddels is de zoon van oud-Emmen en -Veendamspeler Joseph Oosting ook al niet meer weg te denken uit Oranje onder 17.In april werd Oosting gekozen tot 'speler van de maand' bij zijn club. wordt gegeven aan talenten die zowel op het veld als daarbuiten durven uit te blinken, honderd procent inzet tonen, goed trainen en spelen en altijd bezig zijn om zich te ontwikkelen.Thijs Landzaat, trainer van Oosting bij AZ, legde onlangs op de clubwebsite uit waarom men in Alkmaar zo tevreden is over de Drent. "Hij is een technisch begaafde middenvelder met een goed loopvermogen die altijd tot het laatste fluitsignaal alles blijft geven. Daarmee is hij een voorbeeld voor zijn ploeggenoten. Zijn werklust zorgt ervoor dat hij beslissend kan zijn, wat hij recent nog liet zien met goals tegen Feyenoord, FC Utrecht en Ajax. Tegen die laatste twee ploegen scoorde hij met een directe vrije trap, een specialiteit van hem waar hij hard aan werkt op de training."(de specialiteit van Thijs Oosting: de vrije bal)De titel van Speler van de Maand wordt sinds het seizoen 2008-2009 uitgereikt. Kolbeinn Sigthórsson was in augustus 2008 de eerste die de titel toebedeeld kreeg. Later volgden onder anderen Adam Maher, Wesley Hoedt en Joris van Overeem.Dat Oosting het goed doet blijkt ook wel uit het feit dat hij onlangs een contract tekende met kledingsponsor Nike.