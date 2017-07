'Wim Barkhuis was altijd onder de mensen'

ASSEN - Wim Barkhuis, de voorzitter van de Vrienden van RTV Drenthe, die afgelopen vrijdag op 71-jarige leeftijd overleed, was een echt 'mensenmens'. Zo omschrijft zijn bestuursgenoot Wim Oosting hem.

"Hij moest altijd mensen om zich heen hebben. Hij was ook altijd aan het praten. En als hij een tijdje alleen thuis was, dan zocht hij wel weer andere mensen op."De voormalige melkveehouder uit Huis ter Heide was sinds 2006 voorzitter van de Vrienden van RTV Drenthe. "Toen zijn vrouw overleed, had hij thuis minder te doen en wilde hij iets gaan doen om weer wat mensen te ontmoeten. Dus toen besloot hij dat hij wel voorzitter van de Vrienden wilde worden. En zo gebeurde dat ook.""Het gebeurde ook heel regelmatig dat hij me opbelde. Wel een keer in de week soms, en dan wilde hij gewoon even praten. Dan had je een half uur met hem aan de telefoon gezeten, en dan dacht je, waarom hebben we eigenlijk gebeld? Dan hadden we het helemaal niet over de vereniging gehad of zo. Dan wilde hij gewoon even praten.""Hij was ook heel betrokken bij de maatschappij. Hij stond als politicus echt voor zijn zaak, hij maakte niet zo maar compromissen. En hij was ook bestuurslid bij LTO." Barkhuis was VVD-raadslid in de voormalige gemeente Norg en was later ook actief voor Gemeentebelangen.