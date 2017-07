Gasopslag Langelo: 'Weinig respectvol dat NAM al begint terwijl onderbouwing niet rond is'

De gasopslag bij Langelo (foto: RTV Drenthe)

RODEN - De gemeente Noordenveld stapt, samen met de gemeente Leek, naar de Raad van State. Met een kort geding willen de gemeenten ervoor zorgen dat de gasopslag van de NAM bij Langelo niet verder wordt uitgebreid.

Volgens Burgemeester Klaas Smid van Noordenveld moet de minister beter uitleggen waarom de uitbreiding nodig is.



Wat is er aan de hand?

Kort samengevat komt het hierop neer: Minister Kamp heeft toestemming gegeven aan de NAM om meer gas op te slaan bij Norg. Nu mag er maximaal 4,9 miljard kuub gas worden opgeslagen, straks wordt dat 7 miljard kuub.



De Raad van State bepaalde eerder dit jaar al dat het ministerie van Economische Zaken wel moet uitleggen waarom die uitbreiding nodig is. Maar die uitleg is er nog niet en ondertussen is de NAM al wel begonnen met de voorbereidingen om de gasopslag uit te breiden.



Noodzakelijk?

"Wij vinden het van weinig respect getuigen aan onze inwoners dat de NAM al bezig is met de voorbereidingen voor de uitbreiding, terwijl de onderbouwing nog niet voldoende is. En we twijfelen ook aan de noodzaak van de uitbreiding.



Het is onduidelijk hoe lang het kort geding gaat duren. "Maar we hopen dat er snel meer duidelijkheid komt", zegt Smid.