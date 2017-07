Vader Miedema: Nederland-Engeland is eigenlijk al de finale

VOETBAL - "Je bent trots op je dochter, maar ook op de rest van het team, natuurlijk", zegt vader René Miedema over de winst van zijn dochter Vivianne Miedema met de Oranje Leeuwinnen in de kwartfinale van het EK.

"Elk goal is mooi natuurlijk, maar het is op zo'n cruciaal toernooi wel mooi dat je een doelpuntje kunt maken en je bijdrage kunt leveren."Er lag zaterdag veel druk op Miedema, want in de afgelopen wedstrijden kwam de spits uit Hoogeveen niet aan scoren toe. "Natuurlijk is er de opluchting als zij die goal maakt, want dan is dat gezeur even weg", stelt vader Miedema."Maar eerlijk gezegd heb ik de discussie nooit echt zo begrepen. Dat je als spits wel of niet scoort, ligt natuurlijk niet alleen aan jezelf. Als jij afgedekt wordt door drie verdedigers, en daardoor ontstaat ruimte op de vleugels. Ja, dan is dat op dat moment jouw bijdrage aan de wedstrijd."Donderdag speelt Nederland de halve finale tegen Engeland. "Tja, dat zijn geen klungels hoor, die Engelsen", vindt Miedema. "Ze spelen technisch goed en met hoog tempo.""Ik vind Nederland-Engeland eigenlijk wel de finale. Als wij top zijn dan liggen daar wel kansen. Dus ik denk dat als je aankomende donderdag de halve finale van Engeland wint, er hele leuke dingen kunnen gebeuren." De andere halve finale wordt gespeeld tussen Oostenrijk en Denemarken. In de groepsfase won Nederland al van Denemarken."Ik hoop dat zij haar bijdrage kan leveren", zegt Miedema over de komende wedstrijd van zijn dochter. "Maar zoals ze zelf ook zegt: Ik maak liever geen doelpunten en dat ik wel mijn bijdrage lever, als we zo Europees kampioen worden."