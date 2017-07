Rick Koekoek verbetert wéér zijn eigen record

BIKETRIAL - Het blijft records regenen voor Rick Koekoek (30) uit Erica. Slechts twee maanden nadat hij zijn vorige wereldrecord vestigde, heeft hij nu weer één op zak.

Tijdens de Prudential Ride in Londen sprong hij vanuit stilstand met zijn fiets over een stok van 1.45 meter. Dat is 1 centimeter hoger dan zijn vorige record in mei "Ik werd uitgedaagd om mijn eigen record weer te verbreken en dus heb ik het geprobeerd. Ik ben er zeer blij mee", zegt Koekoek over zijn prestatie.Koekoek is wel van de uitdagingen. Ook zijn vorige record in mei vestigde hij na te zijn uitgedaagd. "Anderen zeiden: 'Het lukt ons makkelijk om hoger te springen'. Maar het lukte ze dus niet en mij gelukkig wel."Van 1.44 meter naar 1.45 meter. Het lijkt een opmaat naar een nieuw record van 1.46 meter. Heeft Koekoek de smaak te pakken? "De rest van het jaar zijn er eigenlijk niet echt mogelijkheden om een nieuw record te vestigen. De aankomende periode zit het er dus even niet in. Deze twee evenementen, waarbij ik in korte tijd records kon vestigen, deden zich toevallig zo voor.De nieuwe prestatie van Koekoek wordt bijgeschreven in het