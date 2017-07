Stelling: Schrijven is niet belangrijk als je ook kunt typen

ASSEN - Steeds meer kinderen hebben moeite met schrijven. Vaak moet er zelfs een therapeut aan te pas komen, omdat ze een onleesbaar handschrift hebben, te langzaam schrijven of pijn in hun hand krijgen.

Scholen en deskundigen luiden de noodklok, schrijft het AD . Ruim 30 procent van de basisschoolleerlingen heeft moeite met leren schrijven. Aan het einde van groep 4 heeft bijna de helft van de leerlingen een slecht of onleesbaar handschrift.Uit onderzoek blijkt dat het schrijfonderwijs rammelt. Schrijfexperts stellen dat het belang van schrijven op veel scholen wordt onderschat.Is het nog belangrijk om een goed en leesbaar handschrift te hebben? Of is dat met de komst van computers verleden tijd en niet meer nodig?