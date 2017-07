Juli: kletsnat en weinig zon

Het was kletsnat in juli (foto: pixabay.com)

ASSEN - De maand juli zal als een natte maand in de boeken gaan. "Gemiddeld is in Drenthe ongeveer 145 millimeter neerslag gevallen en dat mag kletsnat genoemd worden", zegt RTV Drenthe-weerman John Havinga.





Weinig zon

Opvallend is verder dat deze, normaal gesproken warmste zomermaand maar weinig zonnige, droge en zomerse dagen kende. De tropische waarde van 30°C is alleen in het zuiden van de provincie een keer genoteerd.



In Eelde is het neerslagrecord voor de maand juli verbroken met een voorlopig maandtotaal van 181 millimeter. Normaal valt er zo'n 90 millimeter. Emmen komt uit uit op ongeveer 117 millimeter.