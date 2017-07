Bijna 2 miljoen subsidie beschikbaar voor verbetering waterkwaliteit in Drenthe

Onder meer voor glastuinbouwbedrijven is geld beschikbaar (foto: pixabay.com)

ASSEN - Boerenbedrijven die zich inzetten voor een goede waterkwaliteit kunnen rekenen op een subsidie van de provincie en de waterschappen.

Er is 1,35 miljoen euro beschikbaar voor een reeks aan uiteenlopende maatregelen, zoals opvangvoorzieningen voor het tegengaan van erfafspoeling. Erfafspoeling ontstaat als regenwater in contact komt met bijvoorbeeld voerresten of mestresten, met verontreiniging van het oppervlaktewater tot gevolg.



Speciaal voor glastuinbouwbedrijven is nog eens 645.000 euro beschikbaar als ze investeren in de zuivering van drain- en filterspoelwater.



De subsidies moeten ertoe leiden dat de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wordt gehaald. Dat plan is een initiatief van landbouworganisatie LTO en moet voor een duurzamere landbouw zorgen.