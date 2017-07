Verdachte van steekpartij Assen sloeg en bespuugde agenten bij aanhouding

De Rolderstraat is na de steekpartij afgezet (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - De verdachte van de steekpartij in Assen afgelopen nacht, is met geweld opgepakt. "Agenten moesten geweld gebruiken om de man in de boeien te slaan. De verdachte sloeg de agenten, gaf ze een knietje en spuugde ze in het gezicht. Op het politiebureau bedreigde hij de agenten", meldt de politie. De verdachte is een man van 18 uit Assen.

Gewonde

Tijdens de steekpartij in de Rolderstraat afgelopen nacht zou de verdachte een 21-jarige plaatsgenoot met een scherp voorwerp hebben gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem is, is niet bekend. Ook over de aanleiding voor de steekpartij is nog niks duidelijk.



Volgens de politie bemoeide een 'grote groep omstanders' zich met de aanhouding. De omstanders probeerden agenten tegen te houden, toen ze de verdachte wilden oppakken. "Meerdere agenten moesten ter plaatse komen zodat collega’s hun werk konden doen. De Rolderstraat werd tijdelijk afgezet. Daarna keerde de rust terug", aldus de politie.



