‘Penningmeester ouderraad basisschool stal 39.000 euro’

NIEUW-AMSTERDAM - De voormalige penningmeester van de ouderraad van OBS De Bascule in Nieuw-Amsterdam heeft bijna 39.000 euro uit de kas van de school gestolen. Dat stelt het Openbaar Ministerie (OM).

De 45-jarige man zou dat tussen januari 2014 en februari vorig jaar hebben gedaan. Ook verdenkt het OM hem ervan dat hij meerdere facturen heeft vervalst.De Nieuw-Amsterdammer verschijnt morgen voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank in Assen. Of hij heeft bekend, is nog onduidelijk. Zijn advocate Daniëla Jacobs wil voorafgaand aan de zitting niet reageren.De fraude kwam in maart vorig jaar aan het licht bij een controle van de boekhouding van de Vereniging Ouderraad OBS De Bascule. De school heeft aangifte gedaan.De ouderraad bestaat uit ouders die vrijwillig activiteiten voor de leerlingen organiseren. Ook heeft de raad een adviserende rol richting de schooldirectie. OBS De Bascule is een grote basisschool met ongeveer vierhonderd leerlingen.