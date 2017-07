GGD Assen deelt groentehapjespakketten uit in Assen

Het groentehapjes startpakket (Foto: GGD Drenthe) Het gezin Musch krijgt voorlichting over het groentepakket op het consultatiebureau (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

ASSEN - Hoe zorg je ervoor dat je kind groente eet? Veel ouders lopen tegen dit probleem aan en daarom besloot JOGG, Jongeren Op Gezond Gewicht, ze een handje te helpen.

Geschreven door Marjolein Knol

Vanaf deze week worden zogeheten groentehapjes-startpakketten uitgedeeld op consultatiebureaus in Assen. Het pakket is bedoeld voor ouders van baby's van vier maanden tot een jaar oud. De pilot start in twintig gemeenten in Nederland. Assen is de enige Drentse gemeente die meedoet.



Onzeker

"De ouders van vooral een eerste kind zijn vaak wat onzeker en hebben veel vragen over bijvoeding", zegt Gerda Sinkgraven, jeugdverpleegkundige van de GGD. "Dan is dit pakket een bevestiging dat je vers voedsel kunt geven en dat tien keer oefenen heel normaal is, als het na één keer nog niet direct lukt. En sommige kinderen gaan nooit bloemkool eten, omdat ze het niet lekker vinden. Dat mag ook."



Het idee achter het pakket is dat baby's al vroeg leren wennen aan de smaak van verschillende groenten. "Baby's eten natuurlijk makkelijker fruithapjes, maar dan wordt het lastiger om ze op latere leeftijd groente te laten eten", zegt Jort van Straten, buurtwerker Sport in Assen. "Als dit op vroege leeftijd gebeurt, wennen baby's aan de bittere smaak. We hopen dat de kinderen later ook gezond blijven eten en hopen zo overgewicht tegen te gaan."



Afstrepen

In het pakket zitten een kaart waarop ouders kunnen afstrepen hoe vaak ze bepaalde soorten groente aan hun kind hebben gegeven en een ijsblokjeshouder waarmee ouders zelf eenvoudig kleine porties groentehapjes kunnen invriezen. "Het is vooral makkelijk dat ouders alle informatie thuis nog eens na kunnen lezen", zegt jeugdverpleegkundige Sinkgraven.



Voor de ouders Emma en Mark Musch is het groentepakket niet nieuw. Zij gaven hun peuter ook al verse groentehapjes en hebben ervaring. "Toen onze peuter vier maanden was en we gingen bijvoeden is het er net zo vaak weer uitgekomen als je het erin deed", zegt zijn moeder Emma Musch. "Maar nu is het een makkelijke eter. Nouja. Als ik zeg dat hij alles eet, zou ik liegen. Maar we blijven gewoon van alles proberen."



Als het project in Assen een succes is, wordt het pakket ook in andere gemeenten uitgedeeld.