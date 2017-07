Vissen dood door kapotte rioolbuis in Emmen

De rioolbuis wordt over een lengte van 20 meter vervangen (foto: Waterschap Vechtstromen)

EMMEN - In de omgeving van de rioolwaterzuivering in Emmen is een aantal vissen doodgegaan door een tekort aan zuurstof.

Afgelopen vrijdag ging een rioolbuis kapot. Daardoor kwam vervuild water in sloten terecht, met een zuurstoftekort tot gevolg.



Maatregelen

Volgens waterschap Vechtstromen zijn meteen maatregelen genomen, zodat het vervuilde water zich niet verder kan verspreiden. Ook haalt het waterschap de dode vissen uit het water en wordt het vervuilde water belucht. Hierdoor moet het zuurstoftekort worden opgelost.



Reparatie

De rioolbuis is gerepareerd, maar bleek ook op andere stukken in slechte staat te verkeren. Daarom gaat het waterschap de buis over een afstand van twintig meter vervangen.



De geknapte rioolbuis vervoert afvalwater van huizen en bedrijven naar de rioolwaterzuivering.