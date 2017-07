Werk van Rosa Loy vanaf september te zien in Drents Museum

Mutmaßung, Rosa Loy, 2013 (foto: Uwe Walter, Berlin, ©Rosa Loy, VG Bildkunst)

ASSEN - Het Drents Museum komt in september in de vernieuwde Abdijkerk van het museum met een tentoonstelling van het werk van de Duitse Rosa Loy.

Samen met haar man Neo Rauch vormt zij een van de bekendste kunstenaarsechtparen van Duitsland en de belangrijkste vertegenwoordigers van de Neue Leipziger Schule.



In de tentoonstelling 'Bilder Bergen' worden ongeveer veertig schilderijen van Loy getoond uit de periode 2007 tot en met 2016. Neo Rauch verzorgt de officiële opening op zaterdag 23 september.



Melkeiwit en vrouwfiguren

"Binnen het bijzondere oeuvre van Rosa Loy heersen eigen wetten en gewoontes", stelt het Drents Museum. "Voornamelijk vrouwen en fantasiefiguren bevolken haar schilderijen in uiteenlopende landschappen, die zich uitstrekken van het ondergrondse tot voorbij het oneindige."



"Behalve in haar onderwerpkeuze is ook de schildertechniek van Loy en de manier waarop zij verf gebruikt opmerkelijk. Loy gebruikt melkeiwit en pigment, dat de mogelijkheid biedt om een zeer groot scala aan kleuren te creëren."



Vanaf 24 september is haar solotentoonstelling 'Bilder Bergen' te zien.