Qbuzz begint campagne om jonge buschauffeurs te trekken

ASSEN - Vervoerder Qbuzz begint een campagne om meer jonge buschauffeurs te trekken in het Noorden.

De toekomst van veel buslijnen in het land staan op het spel door een tekort aan chauffeurs. Veel chauffeurs gaan de komende jaren met pensioen. Jongeren kiezen niet meer zo snel voor een baan als buschauffeur.Qbuzz zegt tegen RTV Noord dat het in het Noorden nog wel meevalt met het tekort. Toch moet het bedrijf wel zijn best doen om voldoende nieuwe chauffeurs aan te trekken, aldus een woordvoerder. Daarom komt er een campagne."We gaan aandacht besteden aan het vak, want dat is ontzettend leuk. Je hebt niet alleen maar 'gewone' bussen, maar ook waterstofbussen, dubbeldekkers, elektrische bussen. Aan die achtergrond willen we aandacht besteden", aldus de woordvoerder tegen RTV Noord. De campagne moet dit najaar van start gaan.