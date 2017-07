​Junior Tour in Assen begonnen: 'Er zitten soms Tour de France-renners van de toekomst bij'

ASSEN - De European Junior Tour van Assen is vandaag van start gegaan. Jonge wielrenners uit 22 landen doen mee aan het evenement. En dat is een record.

Mark Cavendish, Lieuwe Westra en Pieter Weening hebben hier gereden Lineke Kerstholt

"Abu Dhabi, Zuid-Afrika, Polen, de wielrenners komen overal vandaan", zegt Lineke Kersthol van de organisatie. Vooral veel wielrenners uit Groot-Brittannië weten Assen volgens haar te vinden.De tour is populair bij de Britten, omdat hier op de openbare weg gereden wordt. "We waken er wel voor dat het niet een tour wordt die alleen door Engelsen en een paar Nederlanders wordt gereden, maar ze hebben wel de overhand", aldus Kerstholt."Er zitten soms wel renners tussen die de Tour de France-renners van de toekomst kunnen worden", zegt Kerstholt. "We hebben hier al heel wat profs gehad. Mark Cavendish, Lieuwe Westra en Pieter Weening hebben hier bijvoorbeeld gereden."Julia en Rianne die voor de eerste en tweede keer meedoen aan de jeugdtour, hebben hun hoofd nog niet bij de Tour de France. "Ik vind het heerlijk om hard te fietsen. Dan kun je al je energie kwijt", zegt Rianne. Voor Julia is het niet al te ingewikkeld. "Ik doe aan wielrennen, dus doe ik ook aan wedstrijdjes", zegt ze.Vandaag reden de deelnemers een proloog van 1,7 kilometer. De jeugdtour duurt in totaal zes dagen.