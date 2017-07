Bergbeklimmer uit Wilhelminaoord bereikt doel op Leninpiek

Hans Nieuwendijk (Foto: Steven Ophoff / RTV Drenthe)

WILHELMINAOORD - Bergbeklimmer Hans Nieuwendijk uit Wilhelminaoord zegt dat zijn reis naar Kirgizië geslaagd is. Nieuwendijk ging daar met een groep voor hem onbekende bergbeklimmers naartoe om de 7.134 meter hoge Leninpiek te beklimmen.

De Leninpiek is het hoogtepunt van het Transalaigebergte in centraal Azië. Het wordt gezien als de makkelijkste berg hoger dan 7.000 meter om te beklimmen, maar dat betekent nog niet dat de klim niks voorstelt. De groep ziet meerdere gewonden en zieken op hun weg naar de top.



Toppoging gestaakt

Ook Nieuwendijk moet zijn toppoging staken. Hij voelt zich niet fit genoeg. Wel helpt hij zijn teamgenoten, waarvan twee de top bereiken. "Het was voor mij wel een leermoment dat ik niet meer haantje de voorste was. Dat was niet de bedoeling. Ik denk wel dat ik mij zeker nuttig heb kunnen maken in de ondersteuning en door er te zijn toen de klimmers terugkwamen van de top en natuurlijk erg vermoeid waren."



Documentaire

De beklimming van de Leninpiek is gefilmd door de Groningse documentairemaker Rim Lucassen. De expeditie wil daarmee de positieve kanten van de klimsport laten zien. De zes klimmers hebben het gevoel dat hun sport vaak negatief in het nieuws komt.



Nieuwendijk en Lucassen willen laten zien dat de meeste klimmers de sport niet zien als een onderlinge race naar de top, of als een wedstrijd met de berg. "Die berg maakt het niet uit of je er bent. Als je een wedstrijd met die berg wil doen is dat sowieso een compleet oneerlijke strijd".



"Het belangrijkste doel was de Lenin te beklimmen met een relatief klein groepje onbekende mensen en dat is zonder slag of stoot gegaan. Twee zijn ook nog op de top gekomen, dat is helemaal de kers op de taart."