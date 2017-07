Voedsel- en Warenautoriteit: Controleer uw eieren

ASSEN - De Nederlandse Voedsel - en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt consumenten voor het eten van eieren die bij tientallen pluimveebedrijven vandaan komen. Bij een van de besmette bedrijven is er volgens de NVWA zelfs sprake van een direct gevaar voor de volksgezondheid.

Ook een aantal bedrijven in Drenthe zou besmet zijn geraakt met het in de voedselindustrie verboden middel friponil.Een groot aantal eieren is mogelijk besmet met het middel fipronil. Bij de meeste eieren is er een minder groot gevaar voor de gezondheid, maar er wordt toch afgeraden de eieren te eten. Via de website van de NVWA kunnen consumenten hun eieren met behulp van de code die op de eieren staat controleren.Een bedrijf uit Barneveld gebruikte fipronil om bij pluimveehouderijen bloedluizen te verdelgen. De stof is licht giftig, maar kan in grotere hoeveelheden gevaarlijk zijn. "Het is een middel dat normaal gesproken in vlooienbanden zit. De boeren wisten niet dat het werd gebruikt en zijn nu ontzettend gedupeerd", vertelt Eric Hubers van LTO-Nederland.Bijna tweehonderd besmette bedrijven zijn uit voorzorg gesloten en hun eieren zijn uit de winkels teruggeroepen. Of zij allemaal hun schade vergoed van het bedrijf in Barneveld kunnen krijgen is volgens Hubers lang niet zeker. "Ik denk dat de schade van een pluimveebedrijf al zo groot is dat het nog maar de vraag is of dit bedrijf veel bedrijven kan tegemoetkomen in de schade", vertelt Hubers.