FNV: Vervoersbedrijven huilen krokodillentranen

ASSEN - Vakbond FNV vindt dat vervoersbedrijven niet moeten klagen over het gebrek aan buschauffeurs. De vakbond meent dat de bedrijven zelf debet zijn aan het probleem.

Jongeren willen ook gewoon zekerheid Paula Verhoef

Gisteren werd bekend dat meerdere buslijnen in de toekomst dreigen uit te vallen vanwege een gebrek aan aanwas van jong personeel.Paula Verhoef, van FNV Streekvervoer, vindt het bijzonder dat de bedrijven nu de noodklok luiden, terwijl ze moeilijk deden over eerdere pogingen van de FNV om de aanwas van jongere buschauffeurs juist te stimuleren. "We hebben erg lang geprobeerd een regeling af te spreken waarbij ouderen wat meer vrije tijd krijgen mensen van onder de 27 daarvoor in de plaats komen. Die regeling is er nu wel, maar het kostte ons erg veel moeite."Een van de redenen waarom minder jongeren buschauffeur willen worden ligt volgens Verhoef aan het soort arbeidsovereenkomst. "Nu word je vooral buschauffeur via een uitzendbureau. Wij hebben altijd gezegd: zorg dat acht procent uitzendkracht is en de rest in vaste dienst komt. Jongeren willen ook gewoon zekerheid."Wel ziet Verhoef perspectief voor de komst van nieuwe jonge chauffeurs. Sinds vorig jaar is het voor jongeren van 18 al mogelijk om buschauffeur te worden, waar je eerst 21 moest zijn. Verhoef: "Mensen gingen daardoor vaak iets anders doen als ze klaar waren met school. Maar met alleen jongeren ga je het ook niet redden: je moet ook kijken naar zij-instromers en die omscholen."