'Ponypark' Slagharen verder zonder pony's

Slagharen neemt in oktober afscheid van de pony's (foto: RTV Oost)

SLAGHAREN - Attractie- en vakantiepark Slagharen neemt definitief afscheid van de pony's die het park landelijke bekendheid gaven. De dieren passen niet meer in de toekomstplannen van het park.

De huisjes waar je nog een pony bij kon huren gaan tegen de vlakte en daarmee verdwijnen ook de laatste zestig pony's uit Slagharen.



Wel vraag, toch weg

Volgens directeur Wouter Dekkers ligt het vertrek van de pony's niet aan een gebrek aan belangstelling. "Er was nog wel vraag naar, maar we moeten helaas wel mensen teleurstellen. Maar die huisjes zijn de oudste die we hebben. Ze zijn af en gaan tegen de vlakte, dus was het voor ons ook tijd om eens goed naar het attractieparkgedeelte te kijken", vertelt Dekkers.



Dierenwelzijn is een kleine factor die Dekkers heeft meegenomen in het besluit de pony's vaarwel te zeggen. "Je merkt wel dat er in de maatschappij steeds meer vragen over komen, net als bij het Dolfinarium. Maar we zien geen signalen die concreet over pony's gaan."



Een mooi huis

Het park staat in de geheugens van veel Nederlanders gegrift als Ponypark Slagharen, ondanks dat die naam al 25 jaar niet meer gebruikt wordt. Ook de pony's waren lange tijd weg, maar maakten in 2014 een comeback. Nu moeten ze definitief vertrekken.



Momenteel is Dekkers in beraad over wat er precies met de dieren gaat gebeuren. Dekkers: "Zeker als de huisjes straks weg zijn denk ik dat we ze niet meer de juiste aandacht kunnen geven. We moeten een heel mooi huis voor ze zoeken."



Tot oktober is het nog mogelijk een huisje met een pony te boeken. Daarna neemt het park afscheid van de dieren.