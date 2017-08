Stelling: Ik eet voorlopig geen eieren

ASSEN - De eieren van minstens één Drents bedrijf zijn gevaarlijk. Twee andere Drentse bedrijven werden uit voorzorg gesloten.

Dat maakte de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gisteren bekend. In totaal waarschuwt de NVWA voor het eten van eieren die bij tientallen pluimveebedrijven vandaan komen.De eieren van de bedrijven zijn mogelijk in aanraking geweest met de stof fipronil. Bij de eieren van één bedrijf zou er sprake zijn voor een direct gevaar voor de volksgezondheid. Een gedeelte van de andere eieren heeft een fipronilgehalte dat gevaarlijk kan zijn voor kinderen.