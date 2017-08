Gastouder krijgt 4 jaar cel voor doodschudden baby

ASSEN - Voor het hard door elkaar schudden van de 1-jarige Roos, waardoor ze later overleed, moet gastouder Franciska S. vier jaar de cel in.

Volgens de rechtbank is doodslag bewezen. ​Het OM eiste eerder zes jaar cel tegen S.Op 5 oktober schudde de 30-jarige Assense de baby door elkaar toen ze niet stopte met huilen. S. was naar eigen zeggen radeloos, omdat het meisje zich niet door haar liet troosten.Ze legde Roos daarna in haar bedje en ontdekte een half uur later dat ze bewusteloos was. De baby werd met spoed naar het UMCG gebracht. Daar overleed ze twee dagen later aan ernstig hersenletsel, ook wel bekend als het shaken baby-syndroom.