Hoofdverdachte drugsbende Meppel moet 8 jaar zitten

Hoofdverdachte Saied H. werd vanmiddag veroordeeld (tekening: Janneke de Jonge)

ASSEN/MEPPEL - De 34-jarige Saied H. is door de rechtbank in Assen veroordeeld tot acht jaar cel voor onder meer drugshandel. Er was tien jaar cel geëist.





Zijn rechterhand Ivo J., die later bij de politie bijna veertig bekennende verklaringen aflegde, is veroordeeld tot drie jaar cel.

