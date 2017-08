Ondernemer steekt geen energie meer in plan voor Battle Centrum in Havelte

HAVELTE - Ondernemer Rob Baaiman geeft het op. Hij zet zijn plan om een Battle Centrum en oorlogsmuseum te vestigen in Havelte stop.

Baaiman wilde het centrum beginnen op de voormalige gemeentewerf tegenover de toegangspoort Holtingerveld. Maar de procedure om te kunnen beginnen duurt hem te lang. Hij verplaatst zijn activiteiten naar Steenwijk. Daar is hij inmiddels met de gemeente in gesprek over de mogelijkheden.Volgens de gemeente Westerveld kan het niet sneller. Dat komt doordat het terrein van de gemeentewerf aan de rand van Natura2000 gebied ligt en er allerlei onderzoeken plaats moeten vinden voordat er een dergelijk centrum gebouwd kan worden. Het bestemmingsplan moet worden aangepast.Rob Baaiman wil er niet langer meer op wachten. In november 2014 kondigde hij al aan te willen beginnen met een Leisure/Battle Centrum. Dat is een centrum waar je een oorlog na kunt spelen. Hij heeft samen met de gemeente besloten een punt achter zijn plannen te zetten. Baaiman: "Het is een super plek in Havelte. Maar het blijft een ondernemening die moet draaien. We gaan het nu in Steenwijk proberen."Westerveld moet nu op zoek naar een nieuwe invulling voor het terrein. Na de zomer gaat de gemeente er mee aan de slag.