Meppelink en Van Gestel groepswinnaar op WK Beachvolleybal

Madelein Meppelink en Sophie van Iersel hebben het geschopt tot groepswinnaar (foto: EPA / Mario Ruiz)

BEACHVOLLEYBAL - Madelein Meppelink uit Emmen en Sophie van Gestel hebben hun laatste groepsduel gewonnen bij het WK beachvolleybal in Wenen.

Het duo versloeg het Braziliaanse koppel Agatha/Duda in twee sets: 21-19, 21-15. Daarmee zijn de Nederlandse volleybalsters groepswinnaar.



Meppelink en Van Gestel eindigden gelijk in de groep met de Brazilianen en het Canadese duo Gordon/Saxton, maar met een beter doelsaldo.



Varenhorst/Van Garderen

Bij de mannen komen vanavond Christiaan Varenhorst uit Valthermond en Maarten van Garderen in actie. Zij spelen hun laatste poulewedstrijd tegen het Cubaanse duo Quesada/Piña.