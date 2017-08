Wie heeft de 15-jarige Berdina gezien?

De 15-jarige Berdina werd voor het laatst gezien in Assen (foto: Politie Noord-Drenthe)

ASSEN - De politie in Assen is op zoek naar de 15-jarige Abelina Berdina van Goor. Ze wordt sinds gisteravond vermist.

Samen met vriendinnen ging het meisje gisteravond naar de bioscoop in Assen. Ze kwam vervolgens niet meer thuis.



Berdina is 1.70 meter lang, heeft een stevig postuur en heeft zwart haar dat ze in een staart of knot draagt. Op het moment van vermissing droeg ze rode Adidas schoenen en een zwarte jas. Vermoedelijk is ze vertrokken op een oude zwarte damesfiets.



De politie heeft redenen om aan te nemen dat Berdina momenteel in Assen verblijft. Wie haar ziet of heeft gezien wordt gevraagd contact op te nemen met de politie, via 0900-8844.