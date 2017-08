DOC uit Hoogeveen mag Uniekaas overnemen

Het Zuivelbedrijf uit Hoogeveen mag Uniekaas overnemen (Foto: Google Streetview)

HOOGEVEEN - Zuivelbedrijf DOC Dairy Partners uit Hoogeveen heeft groen licht gekregen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de overname van Uniekaas.

Er blijft na de overname voldoende concurrentie op de Nederlandse kaasmarkt over, vindt de ACM. De Oostenrijkse mededingingsautoriteiten moeten nog een oordeel vellen.



Best Cheese Holland

DOC, een dochteronderneming van het Duitse zuivelbedrijf DMK, kondigde de overname van Uniekaas vorige maand aan. Een deel van de activiteiten van het bedrijf in Kaatsheuvel wordt afgestoten en gaat verder onder de naam Best Cheese Holland.



Onder meer de merken Tjiezi en Parrano gaan onder die paraplu door.