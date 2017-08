Dieven stelen telefoons en bellen op kosten van bedrijven in Borger

BORGER - Bij vijf winkels in Borger zijn afgelopen week telefoons gestolen. Dit ging opmerkelijk genoeg niet om mobiele telefoons, maar om telefoons met een vaste lijn.

Tot ik een mail van Ziggo kreeg over abnormaal belgedrag, had ik nog niks door Karin Niemeijer

De telefoondieven gebruikten de zogenoemde DECT-toestellen van de bedrijven om 0900-nummers te bellen en op deze manier geld te verdienen. De telefoonrekening van winkeliers liep daardoor hoog op.Het is een nieuwe vorm van criminaliteit. Winkeliers in Borger waren er nog niet mee bekend. "Je verwacht het niet. Je denkt eerst dat iemand van je personeel de telefoon heeft laten slingeren," vertelt Jan Achtien van de Blokker in Borger.Hij schrok toen hij zijn telefoonrekening zag oplopen naar 250 euro. "Was ik maar gewaarschuwd. Ik heb ze zien bellen naast mijn winkel, maar ik wist niet dat ze belden met mijn telefoon." Hij schat de dieven, de man en een vrouw, rond de 30 jaar oud.Ook Karien Niemeijer van &bloemen werd gedupeerd door de dieven. Ze belden voor ongeveer 250 euro met een 0900-nummer. "Om een uur of half twaalf had ik nog klanten aan de telefoon. Later kwam mijn moeder erachter dat ik al heel lang in gesprek was", vertelt ze.De vader van Niemeijer kwam vervolgens op de fiets naar de winkel om te kijken wat er aan de hand was. Samen gingen ze op zoek naar de telefoon, maar die was niet meer in de winkel. "Ik dacht nog misschien heeft iemand hem per ongeluk in zijn tas gestopt."Hoewel ze niet echt kon bedenken wat iemand met zo'n telefoon kan beginnen, besloot Niemeijer voor de zekerheid toch de stekkers eruit te trekken. "Totdat ik een mail kreeg van Ziggo dat ze abnormaal belgedrag op mijn telefoon hadden geregistreerd had ik nog niks door."Na de mail van Ziggo ging Niemeijer meteen naar andere winkels in de buurt. Toen bleek dat er meer gedupeerden waren. Of zij inmiddels allemaal aangifte hebben gedaan, is niet bekend.