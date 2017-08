Raadslid over vijf chalets Anloo: 'Laten we niet met twee maten meten'

recreatiepark Anloo (foto: Google Streetview)

ASSEN - Ze moeten weg, maar met hulp van de gemeente. Dat zegt Rikus Harms van Combinatie Gemeentebelangen in Aa en Hunze over de vijf bewoners van een chalet op Recreatiepark Anloo die een rechtszaak hebben verloren tegen de gemeente.

De gemeente staat permanent wonen op het recreatiepark niet toe en de rechtbank heeft bepaald dat de vijf op korte termijn moeten vertrekken op last van een dwangsom van 30.000 euro.



SP-statenlid Ko Vester heeft gemeenteraadsleden opgeroepen naar de menselijke kant van het verhaal te kijken.



Besluit is besluit

"We hebben als gemeenteraad unaniem besloten dat permanent wonen daar niet is toegestaan. Als je die beslissing neemt, dan weet je dat er vervelende dingen gaan gebeuren. Dan is het vreemd om nu naar de menselijke kant te gaan kijken," zegt Rikus Harms.



Ko Vester stelt ook voor om een constructie te bedenken waarbij de bewoners kunnen blijven, maar dat permanent wonen voor nieuwe bewoners niet wordt toegestaan.



"Laten we niet met twee maten meten. Het is belangrijk dat de politiek betrouwbaar is. En dan kunnen we niet zeggen dat we deze vijf bewoners hier permanent kunnen laten wonen," reageert Harms hierop.



Gezamenlijk oplossen

CDA-fractievoorzitter Miriam van der Ven vindt het een vervelende situatie en gaat het onderwerp meteen na het reces met haar fractie bespreken. Ze vindt dat het op een menselijke manier moet worden opgelost. "Maar dat kan ik niet alleen. We moeten met zes fracties naar een een oplossing zoeken," aldus van der Ven.