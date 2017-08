Drentse talenten aan de start bij EK wielrennen​: 'Benieuwd wat er mogelijk is'

WIELRENNEN - Ze staan te popelen, Adne Koster (16) uit Roden en Meike Uiterwijk Winkel (17) uit Echten. Deze week maken deze Drentse talenten hun debuut op een internationaal titeltoernooi, namelijk het EK wielrennen.

Koster en Uiterwijk Winkel komen donderdag in actie bij de wedstrijd voor junioren-mannen en junioren-vrouwen in het Deense Herning."Ik ben benieuwd wat er mogelijk is. Het is de eerste internationale wedstrijd voor de Nederlandse selectie", vertelt Koster. "Een plek in de top twintig of top tien zoiets, zou wel erg goed zijn.""Ik verwacht geen klassering in de top tien", zegt Uiterwijk Winkel. "Het gaat om de ervaring en we gaan kijken wat we eruit kunnen halen. Ik heb geen idee wat ik ervan kan verwachten."Het seizoen voor zowel Koster en Uiterwijk Winkel was volgens hen al succesvol, want beide werden anderhalf maand geleden Nederlands kampioen. "Het seizoen was daarom al geslaagd", zegt Koster. De renner uit Roden hoopt nog de Klimmerstrofee van 2017 te winnen. "Ik sta drie punten voor in het klassement dus dat gaat hopelijk lukken.""Mijn begin van het seizoen ging nog niet zo lekker, omdat ik niet in het wedstrijdritme zat", vertelt Uiterwijk Winkel. De wielrenster uit Echten kampte vorig jaar met verschijnselen van de ziekte van Pfeiffer. "Later in het seizoen ging het steeds beter. Maar dat ik Nederlands kampioen zou worden, had ik nooit verwacht."Het EK wielrennen is van 2 tot 6 augustus. Ook Janneke Ensing (30) uit Gieten doet mee, zij rijdt op vrijdagbij de elite-vrouwen.