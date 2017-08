Sluiting kledingbank Drenthe valt vrijwilligers rauw op het dak

HOOGEVEEN - Zorgen bij de vrijwilligers van kledingbank Drenthe in Hoogeveen. Per 15 september moeten zij het pand aan de Carstenstraat verlaten. “Het kan wel een half jaar duren voordat we ergens anders een nieuwe zaak kunnen openen”, denkt voorzitter Arie Burggraaf.

Woensdag hoorde Burggraaf dat de kledingbank moet verhuizen. “Dit zat er al zes jaar aan te komen. We zaten hier op antikraakbasis. Maar toch valt het bericht ons rauw op het dak.”De vrijwilligers zijn direct na het slechte nieuws gaan bellen met makelaars. Maar in de zomermaanden is dat niet eenvoudig. De meeste makelaars zijn op vakantie. “Daarnaast zoeken we een goedkoop pand. We kunnen een hoge huur niet betalen”, aldus Burggraaf. “Ik heb ook gebeld met de gemeente Hoogeveen, maar ook daar zijn de bewuste ambtenaren er niet. Het is afwachten of zij een helpende hand kunnen toesteken.”De kledingbank zit nu nog in een ruimte van 400 vierkante meter. Deze staat vol met rekken kleding voor kinderen en volwassenen. Als de ruimte sluit, heeft Burggraaf wel een plek om de inventaris tijdelijk op te slaan. “Maar daar kunnen we geen winkel openen. Daarvoor hebben we echt een nieuw pand nodig, het liefst in het centrum van Hoogeveen. Als we al snel een pand vinden, dan gaat het waarschijnlijk ook nog wel een tijdje duren voordat we daar in kunnen. We zullen het eerst moeten opknappen.”Een kledingbank lijkt op een voedselbank. Mensen die weinig te besteden hebben worden door gemeenten, kerken en instellingen doorgestuurd naar de winkel. Hier kunnen zij tweedehands kleding tegen een kleine bijdrage krijgen. In totaal doen ruim 1.200 klanten een beroep op de kledingbank.