Museumspoorlijn STAR krijgt unieke 'vuurloze' stoomlocomotief

STADSKANAAL - Museumspoorlijn STAR in Stadskanaal krijgt een nieuwe publiekstrekker.

Donderdag komt de 104 jaar oude 'vuurloze' stoomlocomotief 6326 aan.Het gevaarte is bijna veertig jaar onder de hoede geweest van Stoomstichting Nederland (SSN) in Rotterdam. Bij STAR zal deze stoomlocomotief voor het eerst in actie komen tijdens het de jubileumeditie van Stadskanaal onder Stoom op zaterdag 16 en zondag 17 september, meldt RTV Noord De 6326 is een 'vuurloze' locomotief. Het heeft geen eigen vuurhaard. In plaats daarvan wordt de locomotief door een externe stoombron in gang gebracht. Het gevaarte is daarmee uniek in zijn soort. Het is de enige rijwaardige vuurloze locomotief in Nederland en ook één van de weinige rijwaardige in musea tentoongestelde locomotieven ter wereld.De stoomlocomotief kon al enkele jaren in Rotterdam niet meer worden ingezet vanwege logistieke problemen tijdens de jaarlijkse open dagen. Bij Museumspoorlijn STAR krijgt de locomotief nu een passend onderdak.Gedurende de periode dat de locomotief niet bij de STAR wordt ingezet zal de locomotief te bezichtigen zijn in het museum van de STAR.