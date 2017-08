Varenhorst en Van Garderen naar volgende ronde WK beachvolleybal

Beachvolleyballer Christiaan Varenhorst heeft de tweede ronde bereikt op het WK (Foto: Robbert Oosting/RTV Drenthe)

BEACHVOLLEYBAL - Beachvolleyballer Christiaan Varenhorst uit Valthermond heeft samen met Maarten van Garderen de tweede ronde bereikt op het WK in Wenen.

Het duo versloeg in de derde en laatste groepswedstrijd de Cubanen Daisel Quesada en Karell Piña: 21-15 22-20.



Het betekende de tweede overwinningen in drie wedstrijden voor het Nederlandse duo in poule D. Dit is voldoende voor een plek in de volgende ronde, die donderdag wordt gespeeld.