Miedema wordt 'even weer een normaal mens' in de dierentuin

VOETBAL - Vivianne Miedema uit Hoogeveen heeft zich met een bezoekje aan de dierentuin opgeladen voor de halve finale tegen Engeland.

"Ik denk dat het heel belangrijk is dat je even uit die bubbel kan. En even gewoon een normaal mens kan zijn. Dat geeft me enorm veel energie", zegt de voetbalster tegen de NOS Die energie hoopt de spits tijdens de wedstrijd ook te krijgen van een volle Grolsch Veste in Enschede. "Dat maakt ons heel sterk. Als het stadion achter je gaat staan dan kun en wil je gewoon harder lopen. Het geeft een enorme boost."Toch ziet ze Engeland als favoriet. "Dat waren ze voorafgaand aan het toernooi al. En tijdens die EK hebben ze alleen maar laten zien dat ze inderdaad over ontzettend veel kwaliteit beschikken. Wij zijn een mooie outsider."De Nederlandse vrouwen spelen donderdag om 20.45 uur tegen Engeland.